Santo André apresenta 10 reforços Com o firme propósito de marcar presença no Campeonato Paulista de 2003, o elenco do Santo André se apresentou, nesta quinta-feira cedo, no estádio Bruno José Daniel, no ABC. O técnico Luiz Carlos Ferreira recebeu 10 reforços e aguarda mais três atacantes prometidos pela diretoria. Para defender o time no Paulistão, foram contratados os goleiros Júlio César, do Juventus, e Gustavo que pertencia ao Palestra de São Bernardo; o lateral-direito Dedimar que estava no Jundiaí com passagem por Vitória-BA e Palmeiras; o lateral-esquerdo Marcão que defendeu o clube no Paulista deste ano e estava no Marília; os zagueiro Alex, do Nacional-SP e SÍlvio Criciúma que começou a carreira em Santa Catarina e já defendeu muitos clubes pelo Brasil como Criciúma, Goiás e Portuguesa de Desportos. Para o meio de campo foram contratados o experiente volante Sérgio Soares, que defendeu o Santo André no ano passado e estava no Juventus; o também volante Ramalho que pertence ao Santo André e estava emprestado ao Vitória da Bahia; os meias Romerito que disputou a Série C do Brasileiro pelo Marília e AÍlton que já passou por grandes equipes e atualmente estava no Jundiaí. O elenco seguiu, após o almoço, para a Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida do Norte, e depois iniciou a pré-temporada em Porto Feliz, interior paulista.