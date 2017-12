Santo André apresenta Hélio dos Anjos Após 33 dias de férias, os jogadores do Santo André se reapresentaram na manhã desta segunda-feira no estádio Bruno José Daniel e a principal novidade foi a apresentação do técnico Hélio dos Anjos, que assume o comando da equipe para o Campeonato Paulista e também Taça Libertadores da América de 2005. Este ano, Hélio dos Anjos comandou o Fortaleza no Campeonato Brasileiro da Série B, mas seu último clube foi o Vitória, na Série A. Esta será a terceira passagem do treinador pelo Santo André. A primeira foi em 93 quando ajudou a levar o clube para a Primeira Divisão Paulista. A segunda foi em 95. ?Quando fui convidado para assumir o Santo André não pensei duas vezes. É uma honra trabalhar no clube principalmente pelo atual estágio que passa e tendo pela frente o Campeonato Paulista e também a Taça Libertadores?, afirmou.