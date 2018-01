Santo André aproveita folga na tabela O Santo André é o único clube que não jogará na primeira rodada do Campeonato Paulista de 2004. O time do ABC está no grupo 2, que conta com 11 times, e a sua estréia será no próximo domingo, diante do Oeste, em Itápolis. O técnico Luiz Carlos Ferreira espera aproveitar esta folga na rodada para dar maior entrosamento ao elenco. Todos os novos contratados estão à disposição do treinador, que não tem nenhum problema para escalar a equipe. E, ainda nesta semana, pelo menos sete jogadores que disputaram a Copa São Paulo de Juniores deverão reforçar o elenco profissional.