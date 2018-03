Santo André arranca empata em Fortaleza Em Fortaleza, o Santo André não saiu de um empate sem gols com o Ceará e, apesar de perder os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro da Série B, manteve a liderança com 13 pontos, mesmo número que o Santa Cruz, porém com um saldo melhor do que o tricolor pernambucano (9 a 6). Os cearenses vão para a 18.ª posição, com quatro pontos, mas continuam preocupados com as semifinais da Copa do brasil. Quarta-feira enfrentam o Fluminense, no Rio de Janeiro. Confira os jogos da quinta rodada: Santa Cruz-PE 3 x 1 Marília-SP; Caxias-RS 1 x 3 CRB-AL; Anapolina-GO 3 x 2 Vitória-BA; Náutico-PE 4 x 2 Criciúma-SC; Portuguesa-SP 3 x 0 União Barbarense-SP; Avaí-SC 2 x 0 Vila Nova-GO; Bahia-BA 1 x 0 Gama-DF; Guarani-S P 1 x 1 Grêmio-RS; Paulista-SP 1 x 2 São Raimundo-AM; Ceará-CE 0 x 0 Santo André-SP e Ituano-SP 2 x 1 Sport-PE.