Santo André arranca empate na Bahia O Santo André obteve um bom resultado, ao empatar, por 0 a 0, com o Bahia, neste sábado à tarde, no Estádio da Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A torcida baiana esperava os três pontos, mas o Bahia encontrou um adversário bem postado na defesa e com muita garra. Sem entrosamento pela estréia, a dupla de ataque do Bahia Renna-Selmir não conseguiu muita coisa no primeiro tempo, marcado pelo equilíbrio. Na etapa final o Bahia partiu para a pressão principalmente após a expulsão de Almir aos 27 minutos. Robert quase marcou para o Bahia aos 29 minutos, num chute de fora da área. Logo depois Selmir de cabeça também perdeu gol certo. O nervosismo dos jogadores do Bahia que erravam passes e chutavam errado acabou ajudando o Santo André, que garantiu o empate.