Santo André atrás de milagre Apesar da chance pequena de classificação, o Santo André foi confiante para o Recife, onde enfrenta o Santa Cruz neste sábado, às 16 horas, pela última e decisiva rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Os pernambucanos, que estão na oitava colocação, com 32 pontos, se garantem na segunda fase com uma vitória. Para se classificar o time do ABC depende, além da vitória, de uma grande combinação de resultados. Com 29 pontos e na 13ª colocação, o Santo André precisa torcer por derrota do Paulista para o Sport Recife e empates de Caxias, Ceará e Portuguesa contra América-MG, Ituano e Fortaleza, respectivamente. "Temos que fazer a nossa parte e torcer para que os adversários tropecem. Sempre que há uma chance temos que acreditar", disse o atacante Marco Aurélio, que retorna à equipe após cumprir suspensão automática. Ele forma o ataque com Sandro Gaúcho. Os zagueiros Dedimar e Da Guia também estão confirmados. No entanto, o terceiro zagueiro ainda é problema. Gabriel, que tinha seu retorno confirmado, sofreu lesão no joelho e está fora do jogo. Para seu lugar, o técnico Sérgio Soares escalaria Félix, que também se machucou e passou a ser dúvida. Valdir, um dos pivôs da perda dos 12 pontos na Justiça, é a terceira opção. Soares ainda tem os desfalques do meia Andradina, do atacante Camanducaia e o do volante Edmílson, suspensos. No ataque, Marco Aurélio retorna e no meio campo Márcio Griggio e Juliano devem ser os escolhidos.