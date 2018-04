Santo André bate Ituano no Paulistão; Juninho é expulso O Ituano perdeu a sua invencibilidade dentro do Campeonato Paulista, neste domingo, no Estádio Novelli Júnior, ao cair diante do Santo André, por 2 a 1. Com o experiente Juninho Paulista expulso nos últimos minutos do primeiro tempo, o Ituano acabou sendo presa fácil para o visitante. O resultado colocou o time do ABC em quarto lugar, com nove pontos, um a mais do que o Ituano, que é o sexto.