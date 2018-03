Santo André busca 6ª vitória na Copa Estado Melhor time da Copa Estado de São Paulo, com 100% de aproveitamento, o Santo André, líder do Grupo 1, com 15 pontos, tenta sua sexta vitória em seis jogos nesta quarta-feira, quando enfrenta a Ferroviária no Estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista. O time de Araraquara é o segundo do Grupo 2, com oito. Para este jogo, o técnico Rotta não poderá contar com o atacante Fábio Reis, expulso na última rodada. Daniel Bueno será o seu substituto. No restante do time o treinador já adiantou que deverá manter a mesma base que venceu o Palmeiras B por 3 a 1. Outros 14 jogos acontecem nesta quarta-feira. São Paulo B e Rio Branco, que também deveriam estar em campo, entraram em acordo e transferiram a partida para o dia 16, também às 11 horas.