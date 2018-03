Santo André busca classificação em Minas O Santo André vai brigar por uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, em Belo Horizonte, onde tentará manter a vantagem conseguida no primeiro jogo, quando venceu o Atlético Mineiro por 3 a 0. Agora pode perder até por dois gols de diferença, nesta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão. O vencedor deste confronto vai enfrentar o Guarani. Mas o time paulista vive um momento delicado. Como a diretoria não esperava ir tão longe, fez contratos com vencimento até 31 de março. Alguns renovaram, mas muitos deixaram o clube após o término do Campeonato Paulista. O time do ABC Paulista já perdeu em definitivo o meia Fernando Fumagalli, que se apresentou ao Marília, o volante Cléber Gaúcho, que retornou ao Criciúma-SC e o atacante Edmílson, negociado com a Portuguesa. Todos foram titulares absolutos do time no primeiro jogo. O lateral-esquerdo Cláudio também deixou o clube após o término do seu contrato, dia 31 de março. A situação do lateral-direito Alexandre e do meia Vânder, que foram para a Ponte Preta é um pouco diferente. Apesar de já terem acertado, eles jogam em Minas Gerais e se apresentam ao novo clube apenas na quinta ou na sexta-feira. No ataque, Makanaki e Jean Carlos devem ser escalados. Ramalho deve ser o novo titular na contenção. Outra novidade deve ser Romerito no meio campo, ao invés de atuar na lateral esquerda. Assim, Da Guia completa a defesa. Em meio ao conturbado momento administrativo no clube, o técnico Luiz Carlos Ferreira, que pode ser mais um a deixar o time após o compromisso em Belo Horizonte, optou por passar os dias que precedem a partida concentrado em Jarinú, no interior de São Pa ulo. O time partiu nesta manhã para a capital mineira confiante, apesar de todos os empecilhos. O time venceu o Corinthians no sábado, por 2 a 0, em jogo-treino. "Estamos confiantes e preparados. Não pela vantagem, mas sim pelo time que temos. A vantagem diminuiu em se tratando de um time do nível do Atlético-MG, jogando em casa", explicou o treinador.