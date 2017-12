Santo André busca reabilitação na A-1 O Santo André busca a reabilitação dentro do Campeonato Paulista da Série A1 contra o Ituano, neste sábado, às 11 horas, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC. Este jogo será mostrado, ao vivo, pela TV Record. A quarta rodada do returno ainda terá mais três jogos neste sábado e será completada domingo com dois jogos. À tarde, na Rua Javari, o Juventus também busca a reabilitação contra o Mogi Mirim, a partir das 15 horas. Em Ribeirão Preto, às 16 horas, se enfrentam Botafogo e América, enquanto às 18 horas, em Americana, o Rio Branco enfrenta a Internacional. A rodada será completada domingo com dois jogos: às 11 horas, jogam a lanterna Portuguesa Santista contra o líder União São João, com transmissão, ao vivo, pela ESPN Brasil. Às 16 horas, em Santa Bárbara, se enfrentam União Barbarense e Matonense. Santo André x Ituano - Depois de sofrer três derrotas consecutivas, o Santo André aposta na estréia do técnico Zé Teodoro para se recuperar dentro da Série A1, diante do vice-líder Ituano. O Santo André viveu uma semana de reciclagem após a saída do técnico Luiz Carlos Ferreira. O novo comandante tratou de motivar seus jogadores, que perderam os três jogos do returno. Os jogadores do Ituano sabem que precisam de um bom resultado em Santo André para continuarem sonhando com a conquista do título de campeão paulista. O lateral-direito Lima, está suspenso por ter recebido cinco cartões amarelos e é o desfalque. Juventus x Mogi Mirim - Ainda de olho na liderança, o Juventus quer aproveitar a chance de atuar em casa para vencer o Mogi Mirim, neste sábado, às 15 horas. O Juventus vem de derrota para o vice-lanterna Matonense, por 3 a 2, e o técnico Paulo Tognasini exige o máximo de seus jogadores. Sérgio Soares e Edson Di foram liberados pelo departamento médico e estão escalados. No Mogi Mirim, apenas um problema para o técnico Carlos Rossi, ainda invicto sob o comando do time. Clodoaldo, expulso na vitória sobre o Santo André, será substituído por João Batista ou Rissut, entrando pelo lado direito, uma vez que Jean será o lateral-esquerdo. Rio Branco x Internacional - O clássico regional que será disputado em Americana, às 18 horas, é um jogo de "vida ou morte" para os dois rivais. No Rio Branco, o volante Titi assumiu a posição de volante e agradou ao técnico Nicanor de Carvalho. Outras novidades serão as presenças de Alberto, que volta ao time após cumprir suspensão, e Tiago, que substituirá Paulão, suspenso. Na Internacional, o técnico Vica está empolgado após as últimas três vitórias seguidas. Tanto que ele só recoloca no time os titulares que estavam suspensos: o zagueiro Edinho Baiano e o volante Freitas. No ataque, Lúcio foi liberado pelos médicos, e também está escalado. Botafogo x América - Só mesmo uma vitória ainda pode deixar os dois times em condições de sonhar com a liderança. Após perder para a Internacional, por 4 a 0, o Botafogo pode sofrer algumas mudanças. Certo é que não terá Lico no meio-de-campo, vetado pelo departamento médico e fora do Paulistão com uma lesão de ligamentos no joelho. No América, a principal atração é a estréia do técnico Márcio Rossini, que deixou o Rio Preto. O técnico não poderá contar com o zagueiro Cláudio e com o meia Bilu, que cumprirão suspensão automática. Na derrota por 3 a 1 para a Portuguesa Santista, sábado passado, o zagueiro recebeu o quinto cartão amarelo e Bilu foi expulso.