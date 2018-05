Santo André busca reforços e quer manter destaques

Gil pertence ao Guaratinguetá e será emprestado por um ano ao Santo André. "Ele virá por empréstimo do Guaratinguetá por um ano", disse o superintendente de futebol do Ramalhão, Carlos Arini. Gil participou da campanha do Paulista de 2008, quando o time do Vale do Paraíba alcançou às semifinais.

Enquanto isso, Branquinho deve ser anunciado como mais um reforço para o ataque. Reserva do Ceará, o atacante já tem um acerto verbal com o Santo André. "Verbalmente está acertado, falta apenas ele vir até aqui assinar, o que deve acontecer no começo da próxima semana", disse Arini. Outro que deve ser oficializado é o atacante Rodrigão, que espera a rescisão de contrato com o Índios Juarez, do México.

Por outro lado, a diretoria quer decidir o futuro de alguns de seus titulares. São os casos do zagueiro Marcel, do volante Ricardo Conceição e do meia Marcelinho Carioca, que devem se reunir com dirigentes para decidir a permanência no clube. Outros que também têm com reunião agendada são os zagueiros Cris e Vinícius Orlando, além do meia-atacante Pablo Escobar.