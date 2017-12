Santo André cai no Serra Dourada O Santo André perdeu boa chance de continuar colado no líder do Campeonato Brasileiro da Série B, o Santa Cruz. O time do ABC foi derrotado pelo Vila Nova por 3 a 1, neste sábado, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. A derrota deixou o Santo André na terceira posição, com 28 pontos, enquanto o Vila Nova saltou para a quinta colocação com 25 pontos ganhos. A partida foi praticamente definida no primeiro tempo e, curiosamente, com dois pênaltis, m arcados por Vanderlei, aos 18 e aos 33 minutos. "Que eu saiba gol de pênalti também vale. E também valeram os três pontos", disse Vanderlei, o destaque do jogo justamente por seus dois gols. O time goiano dominou o primeiro tempo, tendo seu trabalho facilitado pelos gols iniciais. Depois ampliou, aos 35 minutos do segundo tempo, com Anderson. O gol de honra do time paulista foi marcado por Alexandre somente aos 40 minutos, quando não havia mais tempo para reação. O time do ABC volta a jogar na próxima sexta-feira, contra o São Raimundo, em casa. O Vila pega o Guarani no Brinco de Ouro, na próxima terça-feira.