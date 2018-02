Santo André: campeão da Copa do Brasil Júlio César; Dedimar, Alex e Gabriel; Nelsinho (Da Guia), Dirceu, Ramalho (Ronaldo), Elvis (Dodô) e Romerito; Osmar e Sandro Gaúcho. Esses 14 jogadores, mais o técnico Péricles Chamusca, vão poder levar para o resto da vida uma lembrança: o dia em que, defendendo o Santo André, derrotaram o Flamengo, por 2 a 0, calaram um Maracanã lotado, foram campeões da Copa do Brasil e levaram a equipe, atualmente na Série B do Campeonato Brasileiro, para a cobiçada Taça Libertadores da América. Foi uma vitória do time mais determinado e obediente taticamente. O Santo André não se deixou abalar pela maior arma do Flamengo: mais de 70 mil torcedores. Ao contrário do que os rubro-negros pensavam, os jogadores do time do ABC, apelidado de Ramalhão, não sentiram a pressão adversária. Mais do que isso, fizeram valer sua principal característica ao longo da Copa do Brasil: o poder de reação e a agressividade que fez o time eliminar equipes tradicionais como o Atlético-MG, Guarani e Palmeiras em situações adversas. Depois de um primeiro tempo sonolento, no qual a jogada mais emocionante foi com Jonatas aos 20 em ataque pela direita. A bola saiu para escanteio. O segundo tempo parecia ir para o mesmo caminho até que aos 7 minutos Sandro Gaúcho aproveitou cobrança de escanteio de Elvis para subir e marcar o primeiro gol do Santo André. A desvantagem no placar fez o Flamengo sair para o ataque, mas o time parou na defesa do time do ABC. Aos 22 minutos, Osmar avançou pela esquerda e lançou para Elvis, que completou para o gol e definiu o placar. Antes do início e no fim do jogo, momentos tristes. Na chegada muitos torcedores tiveram dificuldades de acesso ao Maracanã. Nos minutos finais, flamenguistas, revoltados com a derrota do time, passaram a soltar rojões em direção ao gramado e brigaram na geral.