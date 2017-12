Santo André classificado; Caxias cai A vitória do Santo André sobre o Caxias, por 1 a 0, na noite desta sexta-feira no Estádio Bruno José Daniel, confirmou com antecedência a classificação do time do ABC para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série B e fez do Caxias o primeiro rebaixado deste ano. O Santo André sobe momentaneamente para a vice-liderança, com 34 pontos. Já o time gaúcho fica na última posição, com 16 pontos, não podendo mais alcançar o Bahia, primeiro time fora da zona do rebaixamento, nas duas rodadas finais. No total serão seis clubes rebaixados para a Série C de 2006. Mesmo atacando pouco o time da casa conseguiu marcar seu gol no primeiro minuto do segundo tempo. Sandro Gaúcho aproveitou-se da indecisão do zagueiro Roni, dentro da área, tomou-lhe a bola e chutou na saída do goleiro Edervan. Na 20.ª rodada, o Santo André enfrenta o Bahia, em Salvador, no dia 3 de setembro. O Caxias joga contra o Guarani, dia 2 de setembro, no Rio Grande do Sul.