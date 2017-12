Santo André com novo esquema nesta 4ª O Santo André vai ser um time cuidadoso com a marcação para enfrentar o Palmeiras, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h45, no Estádio Bruno José Daniel. O técnico Péricles Chamusca aproveitou os últimos dias para conhecer melhor o elenco, em Jarinu-SP. Ele treinou com o time usando o esquema 3-5-2, reforçando a marcação. E será assim que vai a campo na esperança de segurar o adversário, considerado favorito neste confronto. A mudança do tradicional 4-4-2 para o 3-5-2 já aconteceu na segunda etapa do jogo contra o Ceará, sábado, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Após o intervalo o time voltou modificado e conseguiu melhorar, chegando aos gols e vencendo por 2 a 0. Para Chamusca, a tentativa deu certo e pode ser o caminho para acertar o time. "Tenho que fazer experiência, mas que apresentem resultados rápidos, pois temos uma decisão logo de cara. E enfrentar o Palmeiras exige ainda mais. O time está em evolução e todo cuidados é pouco." O volante Marquinhos Bolacha estará à disposição do treinador, já que se recuperou de uma contusão no tornozelo direito. Em compensação, o time conta com dois desfalques. O zagueiro Valdir fica de fora, pois já atuou pela Copa do Brasil pela Portuguesa Santista-SP. O também zagueiro, Alex, está com uma infecção no púbis e vetado pelo departamento médico. Por outro lado, o atacante Andradina, ex-Marília, ainda não pode atuar, porque está aguardando a publicação do seu nome no boletim Informativo Diário (BID). Antes de chegar nas quartas-de-finais, o Santo André goleou o Novo Horizonte-GO, por 5 a 0, em Goiás. Depois passou pelo Atlético Mineiro ( 3 a 0 e 0 a 1); Guarani (1 a 1 e 0 a 0).