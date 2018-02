Santo André completo para a decisão Depois de conquistar um dos objetivos possíveis para esta semana, que era fugir da última colocação no Campeonato Brasileiro da Série B, o Santo André segue motivado para disputar a final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 21h40, contra o Flamengo, no Maracanã. Com todos seus jogadores à disposição para a decisão, a tendência é que o técnico Péricles Chamusca repita a escalação do primeiro jogo da final, no empate por 2 a 2 no Parque Antártica, quando o time atuou no 3-5-2. No final de semana, na vitória de 4 a 2 contra o Londrina, o lateral Nelsinho foi titular, mas o time atuou no 4-4-2, o que não deve acontecer em uma partida fora de casa. Disputar a grande final fora de casa não é motivo de preocupação para o elenco andreense. Pelo contrário, as estatísticas mostram que o time foi melhor quando precisou da vitória na casa do adversário. Contra Palmeiras e 15 de Novembro-RS a classificação aconteceu longe de casa. "Nada é impossível para o nosso time", profetizou o zagueiro Dedimar. Concentrados em São Paulo desde domingo, a delegação do Santo André seguiu para o Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira. Lá o time se hospeda no conhecido Hotel Othon, no bairro de Ipanema. O único treinamento realizado em solo carioca deve acontec er nas Laranjeiras, casa do rival do Flamengo, o Fluminense. Há disposição da comissão técnica de fazer o reconhecimento do Maracanã, desde que haja autorização. Foi entregue à administração do Santo André uma carga de apenas 300 ingressos. A expectativa é que estes poucos bilhetes sejam vendidos, mas o número de torcedores não deve ultrapassar esta marca, embora a diretoria tivesse requerido junto à CBF ao menos 1.500 ingressos. ARBITRAGEM - A CBF sorteou o árbitro para a finalíssima. O jogo terá o comando do gaúcho Carlos Eugênio Simon. Coincidentemente, Simon foi também o juiz na final da Copa do Brasil de 2002, quando o Corinthians conquistou o título sobre o Brasiliense-DF, comandado na oportunidade por Chamusca. "Pelos fatos que aconteceram, merecíamos aquele título", comentou Chamusca, referindo-se aos erros do árbitro na ocasião. Desta vez ele aposta na eficiência de seu time para evitar uma situação semelhante. "quem deseja ser campeão não pode se preocupar com juiz", completou.