Santo André: concentração máxima Mesmo não tendo conseguido reaver seis pontos dos 12 perdidos na Justiça Desportiva, o Santo André continua com chances matemáticas de classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, mas para tal feito, precisa vencer os próximos três jogos. A receita do técnico Sérgio Soares para esta missão é concentração máxima. O time viajou para Jarinú, cidade no interior de São Paulo, onde fica treinando na Estância Santa Filomena, a mesma em que ficou isolada para os principais jogos da Copa do Brasil, que acabou se sagrando campeão. O time permanece lá até a quinta-feira. O próximo jogo é sábado, no Distrito Federal, contra o Brasiliense. "Se esta tática de se concentrar em Jarinú antes de jogos importantes deu certo com o Ferreira e com o Péricles (antigos técnicos), porque não mantê-la. Lá o grupo se une e se aperfeiçoa mais, o que é muito bom", explicou Sérgio Soares. Para a partida, outra boa notícia é que o volante Ramalho estará de volta, depois de ter cumprido suspensão na vitória por 1 a 0 sobre o CRB. Há quatro rodadas o Santo André só vence, feito que deixou o time na 13ª colocação, com 26 pontos.