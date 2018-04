Santo André confirma a reação e derrota o Coritiba

O Santo André emplacou a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Coritiba por 1 a 0, neste sábado, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela abertura da 21.ª rodada. No meio de semana, os paulistas haviam vencido o Botafogo, no Rio de Janeiro.

Esta vitória fez o Santo André chegar aos 24 pontos, em 15.º lugar, abrindo vantagem em relação aos times da zona de rebaixamento - o Náutico tem 21 e o Botafogo, 20. Já o Coritiba se aproximou do bloco e, dependendo dos resultados deste domingo, pode até ficar entre os últimos. Com 22 pontos, os paranaenses seguram a 16.ª posição.

Sem Gustavo Nery, vetado nos vestiários, o Santo André soube aproveitar a vantagem de jogar com um a mais desde os 17 minutos, quando Rodrigo Pontes recebeu o cartão vermelho. A marcação do gol aconteceu 20 minutos depois. Nunes aproveitou bate-rebate e fez de cabeça.

No segundo tempo, o Coritiba foi mais presente no ataque, mas, nervoso, pouco criou. Marcelinho Paraíba arriscou em chutes de fora da área, mas sequer deu trabalho a Neneca. O Santo André chegou com perigo também em chutes de longe. Em um deles, Rômulo quase surpreendeu Edson Bastos, mas o placar não foi alterado.

Na próxima rodada, o Santo André enfrenta o Flamengo, no Maracanã, numa reedição da final da Copa do Brasil de 2004, vencida pelos paulistas. Já o Coritiba recebe o Avaí, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Ambos os jogos serão disputados no próximo sábado.

SANTO ANDRÉ 1 X 0 CORITIBA

Santo André - Neneca; Cicinho (Pablo Escobar), Cesinha, Cris e Arthur; Fernando (Élvis), Ricardo Conceição, Sidney e Rômulo; Júnior Dutra (Marcel) e Nunes. Técnico: Alexandre Gallo.

Coritiba - Edson Bastos; Márcio Gabriel, Felipe, Jeci e Guaru (Renatinho); Jailton, Carlinhos Paraíba (Rodrigo Pontes), Pedro Ken e Marcelinho Paraíba; Marcos Aurélio e Thiago Gentil (Hugo). Técnico: Ney Franco.

Gol - Nunes, aos 37 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Rômulo, Ricardo Conceição, Fernando, Pablo Escobar e Cris (Santo André); Marcos Aurélio e Jailton (Coritiba).

Cartão vermelho - Rodrigo Pontes (Coritiba).

Árbitro - Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

Renda - R$ 18.444,00.

Público - 1.245 pagantes.

Local - Estádio Bruno José Daniel, em Curitiba (PR).