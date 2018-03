Santo André conquista vaga no Mineirão O Atlético-MG venceu o Santo André nesta quarta-feira à noite, por 2 a 0, no Mineirão, resultado que, no entanto, classificou a equipe do ABC paulista para as oitavas-de-final da Copa do Brasil. Como havia perdido a primeira partida por 3 a O, o time do técnico Paulo Bonamigo necessitava de uma vitória por quatro gols de diferença ou repetir o placar do jogo da ida e levar a decisão para a disputa de pênaltis. O Santo André segue na competição e na próxima fase vai enfrentar o Guarani. No começo da partida, apesar de não apresentar o seu melhor futebol, o Atlético até deu a impressão de que poderia golear. Aos 19 minutos da etapa inicial, o volante Márcio Araújo arriscou um chute de longe. A bola desviou em um adversário e entrou no canto direito do goleiro Júnior. Mas foi mesmo apenas um lance de sorte, pois faltava ousadia à equipe mineira, que não conseguia se livrar da forte marcação exercida pelo time paulista, além de não aproveitar as poucas chances criadas. Nos minutos finais do primeiro tempo, o atacante Alex Mineiro teve uma oportunidade clara para fazer 2 a 0, mas desperdiçou. Na etapa final, Bonamigo decidiu incrementar o poder ofensivo do time, trocando o lateral-direito Carlinhos pelo meia-ofensivo Juninho. O rendimento da equipe alvinegra melhorou, mas, aos 25 minutos, o armador Dejair recebeu o cartão vermelho após uma entrada dura e a situação do time mineiro, que já não era confortável, se complicou ainda mais. Quando a torcida atleticana já praticamente não alimentava mais esperanças de classificação, o atacante Márcio Santos, que entrou no lugar de Renato, aproveitou um cruzamento de Juninho e cabeceou para marcar o segundo gol. Apesar da pressão nos minutos finais, empurrado pelos quase 30 mil torcedores pagantes que compareceram ao Mineirão, o Atlético não conseguiu chegar ao terceiro gol e levar a decisão para os pênaltis.