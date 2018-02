Santo André consegue 1.ª vitória no Paulista sobre São Bento Depois de 12 rodadas, o Santo André enfim conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Paulista ao superar, de virada, o São Bento por 4 a 3, na noite desta quarta-feira, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Mesmo com o resultado positivo, o time do ABC segue na lanterna do torneio com cinco pontos. Já os visitantes continuam no 18.º lugar, com nove. A derrota culminou na demissão do técnico Marcelo Conte, que havia assumido o São Bento na última segunda-feira, após saída de Freddy Rincón. O novo treinador será João Abelha, ex-Atlético Sorocaba, que deve ser apresentado nesta quinta-feira. No início, o São Bento deixou a impressão que sairia de campo com a vitória. Logo aos 10 minutos, abriu o placar com o volante Mattos, mas, aos 25, o zagueiro Da Guia deixou tudo igual. Porém, os visitantes voltaram a ficar à frente ao anotarem dois gols, com Washington e Emerson. A reação do time do ABC aconteceu na segunda etapa, com Fabinho (2) e Ramalho. No próximo domingo, às 16 horas, o Santo André volta a campo para enfrentar o Rio Branco, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC. Já o São Bento jogará contra o Ituano, no mesmo dia e horário, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. SANTO ANDRÉ 4 x 3 SÃO BENTO Santo André - Sérgio; Pará, Galeano, Alex Da Guia; William, Ramalho, Leonardo (Roger) e Makelele (Flávio)(Lelo); Sandro Gaúcho e Fabinho. Técnico: Leandro Campos. São Bento - Rafael; Claudinei, Cléber e Esmerode; Emerson, Everton, Michel (Elias), Mattos (Vanderson) e Patrick; Davi e Washington (Sérgio Júnior). Técnico: Marcelo Conte. Gols - Mattos, aos 10, Da Guia, aos 25, Washington, aos 35, e Emerson, 41 minutos do primeiro tempo; Fabinho, aos 25 segundos, Ramalho, aos 16, e Fabinho, aos 26 minutos do segundo tempo. Árbitro - Antônio Rogério Batista do Prado. Cartões amarelos: Ramalho, Esmerode, Emerson, Patrick, Everton, Washington. Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).