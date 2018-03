Santo André contrata dois reforços Na expectativa de realizar uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série C, o Santo André iniciou o período de contratação. Sua diretoria anunciou dois reforços para o técnico Tata: o lateral-esquerdo Rogerinho, da Matonense, e o volante Marcelo Lopes, do Mogi Mirim. Mas, segundo a direção do clube, ainda outros seis ou sete jogadores reforçarão o time na Série C. "Acho que mesmo com um time simples, mas bem organizado, nós poderemos lutar por uma boa posição", diz, Tata. A estréia do time será dia 25 de agosto contra o Rio Branco, de Americana.