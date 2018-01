Santo André contrata dois zagueiros A diretoria do Santo André apresentou, nesta terça-feira, a sua quarta contratação após o Campeonato Paulista, para as disputas do Campeonato Brasileiro da Série B e da Copa Libertadores. Trata-se do lateral-direito Hudson, um dos destaques do América no Campeonato Paulista. O zagueiro Valdomiro, que estava no Bahia e que teve uma passagem pelo Flamengo-RJ, também foi anunciado e deve se apresentar ainda esta semana. Antes, o Santo André já havia apresentado o volante Marquinhos Bolacha, o zagueiro Maxsandro e o meia-atacante Denni. Todos já estão treinando e participaram dos trabalhos desta terça-feira, último visando a partida decisiva contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela quinta rodada da primeira fase da Libertadores. O time embarca nesta quarta-feira para a cidade de Assunção. Esta será apenas a segunda viagem internacional do time do ABC paulista, que debutou no exterior contra o Deportivo Táchira, em San Cristóbal, na Venezuela, pela primeira rodada.