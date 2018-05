Santo André contrata Fabiano e apresenta atacante

O goleiro é uma das revelações das categorias de base do clube do Morumbi, mas perdeu espaço com a renovação de Bosco e a chegada de Denis em 2009. Fabiano jogou pouco no profissional. Seu primeiro jogo aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2007, quando defendeu um pênalti no empate por 1 a 1 com o Fluminense, no Maracanã.

Já Branquinho é mais experiente. Aos 26 anos, ele vestiu a camisa do Ceará e do Botafogo, esta no último Paulistão, e estava na reserva do Barueri. Agora em seu novo clube, o atacante quer mostrar que pode ser titular e ajudar o Santo André na temporada.

"Pretendo buscar o meu espaço. Sou de respeitar os colegas que brigam como eu pela posição", disse o jogador, que promete muita garra com a camisa azul. "Só prometo muita luta. Quero honrar e sentir orgulho de minha nova camisa".

Branquinho é o sétimo reforço do Santo André para 2010. Antes, a diretoria havia fechado com o zagueiro Halisson (Mogi Mirim), os volantes Alê (São Paulo) e Gil (Vitória) e os atacantes Anderson Gomes (Coritiba e Goiás), Rafael Silva (Corinthians e Guarani) e Rodrigão (Santos, Palmeiras e Guarani).