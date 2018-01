Santo André contrata Fumagalli O Santo André anunciou nesta quarta-feira a contratação do meia-atacante Fernando Fumagalli, que defendeu o Corinthians no último Campeonato Brasileiro. O atleta de 23 anos assinou contrato no final da tarde de terça-feira, na cidade de Araraquara (SP), onde o time do ABC realiza a pré-temporada. José Fernando Fumagalli, natural de Aparecida do Monte Alto, interior paulista, foi revelado pela Ferroviária em 1995. No ano seguinte, ele se transferiu para o Santos, onde não conseguiu muito espaço. Sua melhor fase aconteceu no Guarani, clube que defendeu em 2000 e 2001. Destaque no time de Campinas, despertou interesse no Parque São Jorge, mas não teve muita chance por lá. Além de Fumagalli, o Santo André já havia contratado o lateral-esquerdo Richarlyson, os volantes Ramalho e Cleber Gaúcho, o meia Romerito e o atacante Edvaldo. Nos próximos dias pode acertar com o zagueiro Gérson, ex-Ponte. A estréia do time no Paulistão será no dia 25, contra o Oeste de Itápolis, no ABC.