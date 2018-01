Santo André contrata goleiro Pitarelli O Santo André anunciou nesta quinta-feira a contratação do goleiro Pitarelli, de 27 anos, ex-Guarani, Santos e que participou pelo Gama no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele se consagrou na carreira como um grande "pegador de pênaltis", quando surgiu no Guarani, no início da década de 90. "Pitarelli é um grande goleiro e vai nos ajudar muito no Paulista", afirmou Luiz Carlos Ferreira, que ano passado levou o time do ABC ao título do primeiro turno. O Santo André estreia no Campeonato Paulista contra o Santos, na abertura da competição, no dia 25, às 16 horas.