Santo André contrata meia do São Paulo Depois de muito mistério, a diretoria do Santo André divulgou o jogador do São Paulo contratado conforme combinado pela ida do zagueiro Alex para o Morumbi, no início do ano. Trata-se do meia Marco Antônio, de 20 anos, que teve poucas chances no Morumbi. Ele já tem experiência na Série B, já que foi destaque do Náutico em 2004. MARÍLIA - O Marília também aproveitou os últimos dias de inscrição na Série B e anunciou o atacante Roma, ex-Flamengo. Ele se apresentou segunda-feira no clube. Chico Marcelo, que fazia dupla com Frontini no título da Série C pelo União Barbarense, em 20 04, também deve ser anunciado. PAULISTA - A diretoria confirmou que a Panasonic poderia ser o patrocinador da camisa para a disputa da Taça Libertadores de 2006. Por outro lado, foi adiantado que para a Série B nenhuma contratação será feita. Segundo os dirigentes, o time atual tem qualidades para evitar o rebaixamento. ITUANO - Ao contrário dos adversários, contratações não são prioridade no Ituano esta semana. O clube ainda busca um volante e um atacante, mas só concretizará a contratação se for um nome para ser titular. Nesta segunda-feira o volante Johnny e o lateral Lima completaram o tratamento médico e estão à disposição para os próximos jogos.