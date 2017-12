Santo André contrata novo treinador Depois da saída de Luiz Carlos Ferreira, que acertou com o Sport, a diretoria do Santo André agiu rápido e já contratou o substituto. O escolhido foi Péricles Chamusca, que comandou o Santa Cruz no último Campeonato Pernambucano. Chamusca apareceu no cenário nacional quando levou o até então desconhecido Brasiliense ao vice-campeonato da Copa do Brasil em 2002. Ele já treinou times como Vitória-BA, CSA-AL, Confiança-AL e Mirassol. "Como a possibilidade de saída do Luiz Carlos Ferreira era real, a gente já vinha trabalhando com vários nomes. Estudamos várias opções e as informações do Chamusca são as melhores possíveis. Na temporada passada ele já disputou esta Série B e classificou o Santa Cruz entre os oito primeiros", explicou o presidente do Santo André, Jairo Livolis, que deverá fazer outras mudanças na comissão técnica. Perícles Chamusca, de 38 anos, chegou no final da tarde desta quinta-feira a Santo André e estará observando o jogo do sábado, no ABC, contra o Ceará, pela Sério B do Campeonato Brasileiro. Mas seu principal objetivo é o confronto com o Palmeiras, a partir do dia 12, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. Outra novidade é que Sérgio Soares, que vinha atuando como jogador, passar a ser o supervisor do time. Com 36 anos, ele já passou por vários times como Juventus, Guarani, Palmeiras, Cruzeiro, Goiás, Paulista e Santo André.