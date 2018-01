Santo André contrata Paulo Isidoro Apostando na experiência, a diretoria do Santo André anunciou nesta quinta-feira a contratação do meia Paulo Isidoro, de 31 anos. O meia disputou o Campeonato Brasileiro da Série B pela Portuguesa e fica no ABC até o final da Copa Libertadores da América. O jogador disse estar ansioso para disputar novamente a Libertadores. Sua primeira e única participação no torneio continental aconteceu em 1995 pelo Palmeiras, quando a equipe foi eliminada pelo Grêmio, campeão daquela temporada. Paulo Isidoro se apresenta à comissão técnica nesta quinta-feira em Jarinu, onde a equipe realiza a segunda etapa da pré-temporada, e deve disputar posição com Fumagalli para a estréia da equipe no estadual diante do Paulista de Jundiaí no próximo dia 19, em casa. Para começar o ano foram contratados, além de Paulo Isidoro, o lateral Júlio César, os meias Fumagalli, Gian e Aílton, o atacante Leandrinho e o ala Richarlyson. O time ainda acertou o retorno do volante Ramalho, que estava no São Paulo.