Santo André contrata Sandro Gaúcho Depois de perder o atacante Sérgio Alves para o Brasiliense, o Santo André contratou um novo centroavante, bastante conhecido do futebol paulista. É Sandro Gaúcho, de 34 anos, que estava defendendo o Novo Hamburgo-RS, artilheiro do time com seis gols. Ele, inclusive, já atuou pelo próprio Santo André, em 2001. A torcida tem boas lembranças dele. Em um jogo contra o Ituano, em 2001, valendo o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista, ele sofreu um pênalti decisivo, que foi cobrado por Adãozinho e garantiu a ascensão. Assim como é hoje, o técnico na oportunidade era Luiz Carlos Ferreira. A estréia de Sandro pode acontecer diante do Guarani, na quarta-feira, no ABC, pela jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.