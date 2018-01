Santo André contrata Sílvio Criciúma O zagueiro Sílvio Criciúma, que estava na Portuguesa de Desportos, é o novo reforço do Santo André para o Campeonato Paulista de 2003. O acordo foi fechado na noite de segunda-feira e o jogador se apresenta junto com o elenco, na quinta-feira, no estádio Bruno José Daniel, ao técnico Luiz Carlos Ferreira. SÍlvio foi revelado pelo Criciúma, novo integrante da Série A nacional, e teve boa passagem pelo Goiás. No Brasileirão defendeu a Portuguesa, sendo rebaixado para a Série B. Mas o clube do ABC continua se reforçando. Já tinha confirmado o experiente meia AÍlton, de 34 anos, ex-Flamengo, Cruzeiro e Portuguesa, que neste ano passou pelo São Caetano e depois pelo Jundiaí. Além deles, o técnico Luiz Carlos Ferreira já tinha conseguido a liberação de dois jogadores do Marília: Marcão, que atua tanto de lateral-esquerdo como de zagueiro, e o meia Romerito, ex-Goiás e Corinthians. O lateral-direito Dedimar, ex-Jundiaí, também está contratado. "O grupo é bom, embora ainda faltem algumas peças. Mas vamos realizar um grande Paulistão", promete Ferreira, conhecido como o rei dos Acessos. Só nesta temporada ele levou o Marília à Série A1 Paulista e ao vice-título brasileiro da Série C o que lhe valeu uma vaga na Série B em 2003.