Santo André contrata Wendel e libera três jogadores

Revelado pelo Corinthians, Wendel jogou na última temporada no futebol austríaco. "O Wendel esteve no Estádio Bruno José Daniel e já fez exames. Está tudo certo e ele será apresentado nos próximos dias", confirmou o vice-presidente de futebol do Santo André, Romualdo Magro Júnior.

Os três jogadores dispensados nesta terça-feira tinham salários altos e não faziam parte dos planos do técnico Sérgio Soares. Gustavo Nery e Sidney tinham contrato até o fim do Campeonato Paulista de 2010, mas serão liberados. Já a situação de Ricardo Conceição é diferente.

Romualdo Magro Júnior queria a permanência de Ricardo Conceição, mas sequer houve conversa com seus empresários. "Eu gostaria que ele continuasse, mas ele tomou ''chá de sumiço'', não atende mais nossas ligações, nem nada. Nem contamos mais com ele", explicou o dirigente do Santo André.

Com a chegada de Wendel, o Santo André já soma dez reforços para a próxima temporada. Antes dele, foram contratados o goleiro Fabiano, o lateral-esquerdo Carlinhos, o zagueiro Halisson, os volantes Alê e Gil e os atacantes Anderson Gomes, Branquinho, Rafael Silva e Rodrigão.