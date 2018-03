Santo André dá ônibus de graça para torcida Enquanto a diretoria do Santo André corre atrás de reforços para o elenco, jogadores e comissão técnica se mantêm concentrados apenas na partida desta quarta-feira, contra o Atlético-MG, pela segunda rodada da Copa do Brasil. Nem mesmo a boa vantagem conquistada na vitória por 3 a 0, no primeiro jogo, serve para deixar o time menos preocupado. A delegação está hospedada numa estância de Jarinú. Para o técnico Luiz Carlos Ferreira, esse tipo de preparação está sendo muito importante. "A intenção é justamente para motivar o grupo e fazer eles entenderem que ainda não chegamos nem perto de onde pretendemos. A vantagem não pode ser esquecida, mas tem que ser administrada com sabedoria", afirmou o treinador. Para a partida em Belo Horizonte, o time contará com o apoio de, ao menos, um ônibus lotado de torcedores, disponibilizado gratuitamente pela diretoria do clube. A caravana sairá às 10h30 da frente do estádio Bruno José Daniel e os lugares serão ocupados por ordem de chegada. Nesta segunda-feira, a direção do clube anunciou um reforço para o Campeonato Brasileiro da Série B e para o possível restante da Copa do Brasil. Trata-se do meia Barbieri, destaque do Cianorte, time que chegou às finais do Campeonato Paranaense. Por outro lado, o Santo André já não conta com o meia Fumagalli (Marília), o volante Cléber Gaúcho (Criciúma) e o lateral-esquerdo Cláudio (Portuguesa). E a partir de quinta-feira, fica sem o lateral Alexandre e o meia Vander. Ambos se apresentarão na Ponte Preta.