Santo André decide futuro na Copa FPF O Santo André-B volta a campo nesta terça-feira na partida que decide o seu futuro na Copa Federação Paulista de Futebol. Enfrenta o Atlético Sorocaba no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, em busca da vitória para se manter com chances de classificação para a segunda fase. A partida está marcada para as 20 horas e fecha a oitava rodada. O técnico Sérgio Soares irá utilizar alguns jogadores do elenco principal, mas não divulga a escalação. Já no Atlético Sorocaba, a situação se inverte. O time garantiu a classificação antecipada à Série C no domingo e também já está garantido na segunda fase da Copa FPF. Assim, o técnico Giba deve escalar alguns reservas, para poder observá-los. Corinthians, Portuguesa e Atlético Sorocaba já estão classificados no Grupo 6. São Bento, com nove, Nacional com seis e Santo André, com quatro pontos, buscam a última vaga. Faltando duas rodadas para o final da primeira fase, 13 clubes já estão classificadas à segunda fase. São estes: Mirassol, Bandeirante, Marília, Comercial, Sertãozinho, União São João, Noroeste, Ponte Preta, Ituano, União Barbarense, além de Portuguesa, Corinthians e Atlético Sorocaba.