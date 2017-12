Santo André defende a liderança O Santo André defende a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série A1, nesta quarta-feira, diante da Internacional, em Limeira. Outros quatro jogos completarão a 10ª rodada da competição, todos com início às 20h30: União São João x Ituano, Rio Branco x Mogi Mirim, Botafogo x Matonense e Portuguesa Santista x União Barbarense. Internacional x Santo André - A Internacional espera transformar o desafio diante do líder Santo André na sua grande chance de se recuperar dentro do Campeonato Paulista. O técnico Vica, que substituiu Leandro Campos recentemente, ainda não conseguiu implantar seu trabalho no time de Limeira, que só tem 7 pontos ganhos e ocupa a antepenúltima posição na tabela. A diretoria da Inter promete linha dura no clube, começando pelas dispensas do atacante Gauchinho e de outros dois jogadores (os laterais Luciano e Rogerinho). O volante André Gheler também chegou a ser demitido nesta terça-feira, mas o clube voltou atrás e o manteve no elenco. "Mas nada vale se não somarmos pontos", alertou Vica. O Santo André, dirigido por Luiz Carlos Ferreira, só espera manter o mesmo ritmo mostrado na vitória sobre o América, na última rodada. "Jogar em Limeira é difícil, mas nada no futebol é impossível", disse o treinador da equipe. União São João x Ituano - União São João e Ituano prometem realizar um jogo equilibrado nesta quarta-feira, às 20h30, em Araras. Os dois dividem a vice-liderança do Paulista, com 16 pontos cada. O União São João está cheio de confiança depois de ter derrotado o último invicto da competição, o Juventus, na rodada passadda. O time de Araras terá o desfalque do volante Pintado, suspenso com cinco cartões amarelos. Em seu lugar entra Luciano Santos. No Ituano, a principal novidade é a estréia do meia Ranielli. Além disso, o técnico Ruy Scarpino contará com o retorno do atacante Didi, que cumpriu suspensão. Botafogo x Matonense - Depois da saída do técnico Nicanor de Carvalho Júnior, o Botafogo tenta a reabilitação dentro do Campeonato Paulista da Série A1 diante do vice-lanterna Matonense, que só tem cinco pontos. O jogo acontece nesta quarta-feira, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O técnico interino Antonio Novo Júnior ainda tem uma dúvida no meio-de-campo, já que Alexandre Gaúcho depende de um teste médico antes do jogo para ser escalado. Se for vetado, Cairo entra em seu lugar. O Botafogo tem 14 pontos no Paulista, mas não vence há quatro jogos. A Matonense dispensou cinco jogadores neste começo de semana: o zagueiro Ronaldo Marconato, o lateral Arlei e os meias Luis Carlos, Júlio César e João Santos. O técnico Vágner Benazzi tenta livrar o time na penúltima posição. Portuguesa Santista x União Barbarense - Para se livrar da ameaça de rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A1, a Portuguesa Santista aposta no seu novo técnico: Serginho Chulapa. Ele foi apresentado aos jogadores nesta terça-feira à tarde e já comanda o time diante do União Barbarense, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Ulrico Mursa, em Santos. A Portuguesa Santista só tem quatro pontos e sua diretoria promete contratar reforços para o novo técnico. Um deles já chegou: é o veterano atacante Zinho, de 36 anos, que estava se recuperando de contusão no Rio Branco. Ele já estréia contra o Barbarense. Já no clube de Santa Bárbara, o técnico Barbosa promete a mesma disposição que o time mostrou na vitória sobre a Internacional. O União faz campanha regular, com 10 pontos ganhos. Rio Branco x Mogi Mirim - O Rio Branco espera aproveitar a chance de atuar em casa, no estádio Décio Vitta, para vencer o Mogi Mirim nesta quarta-feira, às 20h30, pelo Campeonato Paulista da Série A1. O Rio Branco tem 14 pontos, três pontos a mais que o Mogi, que, por sua vez, venceu os últimos três jogos. O técnico Zé Teodoro confirmou o Rio Branco com a mesma formação que venceu a Matonense, por 2 a 0, em Matão. No Mogi, a única mudança é a entrada do zagueiro Batista no lugar de Selmo Lima, que foi expulso e cumpre suspensão.