Santo André defende a ponta na Copa Estado Melhor time da Copa Estado de São Paulo até o momento, o Santo André vai até a Rua Javari neste sábado, às 15 horas, para enfrentar o Juventus. Enquanto o time do ABC paulista lidera o grupo 1, com 36 pontos, o adversário da capital tem 22. Mesmo com tantos desfalques, o técnico Rotta acredita que possa conquistar um bom resultado e manter a série de três vitórias do Santo André no campeonato. Para este jogo, ele não poderá contar com o volante Careca, o zagueiro Alex e o atacante Nunes, suspensos, além do lateral Neno, do zagueiro Diego e dos volantes Dodô e Rodrigo Sá, todos contundidos. Com tantos problemas, Rotta ainda não conseguiu definir todos os substitutos. Ainda neste sábado, mais cinco jogos movimentam a 14ª rodada da Copa Estado de São Paulo. Às 15 horas jogam XV de Jaú x XV de Piracicaba, Nacional x ECO, Rio Claro x Ferroviária e Rio Preto x Olímpia. E, às 15h30, Noroeste e Araçatuba entram em campo. A 14ª rodada será completada domingo, com sete jogos.