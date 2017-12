Santo André defende liderança em Itu A terceira rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C será disputada nesta quarta-feira à noite com dois clássicos estaduais. Em Itu, no estádio Novelli Júnior, o Santo André defenderá a liderança, com seis pontos, diante do Ituano, que divide a vice-liderança com o Campinense, ambos com três pontos. Em João Pessoa, jogam Botafogo e Campinense, clássico paraíbano. Esta será a segunda vez que as duas equipes paulistas se enfrentam este ano. Na primeira, válida pela fase de classificação da Copa Estado de São Paulo, o Santo André goleou por 3 a 0. Os dois times ainda voltam a se enfrentar pelo returno da Terceirona, domingo no ABC, e na final da Copa Estado - em dois jogos previstos para dezembro. Para este jogo o Ituano terá a volta dos meias Goiano e Tião, que cumpriram suspensão contra o Campinense-PB. O zagueiro Maxsandro, os meias Tião e Goiano e o atacante Izaías estão à disposição do técnico Ruy Scarpino. O atacante, no entanto, não tem presença entre os titulares, ficando como opção no banco de reservas. "A vitória passou a ser de extrema importância para nós (Ituano) depois do último resultado. Precisamos melhorar em alguns pontos e com a volta dos jogadores que estavam suspensos, o time terá o ritmo que a equipe precisa", declarou o treinador. No Santo André o técnico Luís Carlos Martins não poderá contar com mais três jogadores. O goleiro Júlio César sofreu uma fratura no pé e não joga mais na Série C. Foi constatado no volante Rodrigo Sá um rompimento nos ligamentos do joelho direito e ele só volta aos gramados em 2004. O outro desfalque é o atacante Tita, que tem o passe vinculado ao Ituano, que o emprestou no início do ano. No contrato existe uma cláusula dizendo que jogador fica impossibilitado de jogar contra o Ituano. Se ele for escalado, o Ramalhão terá que pagar uma multa no valor de R$ 80 mil. Clássico na Paraíba - Lanterna, com duas derrotas, o Botafogo precisa vencer o rival Campinense, nesta quarta-feira, no Estádio Almeidão, em João Pessoa. O time da capital perdeu na estréia para o Ituano, por 2 a 1, em São Paulo, e depois caiu em casa diante do Santo André, por 3 a 1. Já o time de Campina Grande perdeu na estréia para o Santo André, por 1 a 0, no ABC, e venceu em casa o Ituano, também por 1 a 0. No quadrangular final o Santo André é líder com seis pontos e 100% de aproveitamento. O Campinense-PB é o segundo colocado com três pontos, logo a frente do Ituano, que também somou três pontos mas perde no saldo de gols. O Botafogo-PB é o último, sem nenhum ponto conquistado. Os quatro times brigam para ficar entre os dois primeiros colocados que subirão para a Série B em 2004.