Santo André define novo treinador O Santo André foi o penúltimo time a definir seu treinador para a disputa do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira o time do ABC Paulista confirmou o nome do técnico Luiz Carlos Ferreira para comandar a equipe em 2003, deixando apenas o Palmeiras com a indefinição. "É sempre bom trabalhar em um time como o Santo André, que está com o objetivo de formar um time competitivo para este Campeonato Paulista. Posso dizer que dei preferência à proposta do Santo André porque acredito na diretoria do clube", comentou Luiz Carlos Ferreira, que tinha outras propostas do Brasil e até uma do Oriente Médio. Ele vai substituir a Vágner Benazzi, que se desentendeu com a diretoria no final da semana passada. Benazzi já é cotado para dirigir o São José na Série A2. Ferreira espera ainda repetir em 2003 o sucesso obtido este ano. Ele chegou a dirigir o próprio Santo André, sendo campeão do primeiro turno. Depois levou o Marília ao título da Série A2 do Paulistão e conquistou também o acesso do MAC à Segunda Divisão do Brasileirão.