Santo André define time contra o Santos Acostumado a criar um clima de mistério para divulgar o time titular, o técnico do Santo André, Luiz Carlos Ferreira, decidiu quebrar a rotina e praticamente definiu os jogadores que enfrentam o Santos, domingo à tarde, no ABC, pelo Campeonato Paulista. A novidade será Alexandre na lateral-esquerda. Romerito, que vinha sendo o titular da posição e cumpriu suspensão no jogo passado - vitória de 4 a 3 sobre o união São João, será deslocado ao meio-campo. Com a entrada desses dois jogadores, o lateral-esquerdo Cláudio e o atacante Anderson Careca retornam ao banco. "A princípio eu penso em fazer apenas essas mudanças, mas caso aconteça algum imprevisto, poderemos ter algumas surpresas", revelou Ferreira. Em três jogos, o Santo André somou sete pontos e ocupa a segunda posição no Grupo 2.