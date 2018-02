Santo André deixa lanterna da Série B O Santo André, mesmo após perder 12 pontos nos tribunais, não é mais o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado à tarde, em casa, no estádio Bruno José Daniel, o finalista da Copa do Brasil derrotou o Londrina-PR, por 4 a 2. Com mais esta derrota, a sétima, o Londrina está na última colocação, com três pontos. Com um ponto a mais, o Santo André é o penúltimo. Porém, se o clube não tivesse perdido 12 pontos no STJD, a equipe estaria na oitava colocação, brigando pela classificação, com 16 pontos. O ?nome do jogo?, mais uma vez, foi o atacante Sandro Gaúcho, autor de dois gols. A vitória, além de tirar o clube da lanterna da competição, serve como incentivo para a final da Copa do Brasil, a ser disputada nesta quarta-feira. Após o empate por 2 a 2 no Palestra Itália, o Santo André precisa vencer o Flamengo no Maracanã para ficar com o título da competição, ou então empatar por três ou mais gols. No jogo deste sábado, o time do ABC foi superior desde o início. Em um dos primeiros lances de ataque, Sandro Gaúcho acertou o travessão, em chute forte. Aos 20 minutos, saiu o primeiro gol, com Romerito. Élvis cobrou escanteio e o meia cabeceou, com estilo. O gol de empate do Londrina veio seis minutos depois, também de cabeça. Após boa troca de passes, Thony cruzou da direita, Wagner desviou e o estreante Carazinho testou firme. Ainda no primeiro tempo, o time da casa voltou a ficar na frente no marcador. Após boa jogada de Romerito, Sandro Gaúcho chutou forte, aos 39 minutos. Na segunda etapa, Sandro Gaúcho ampliou, aos 13 minutos, aproveitando rebote do goleiro Serginho. Após o gol, o time passou a administrar a partida, mas aos 37 minutos a equipe da casa ainda marcou mais uma vez. Após saída de bola errada do Londrina, Sandro Gaúcho tocou para Nelsinho, livre, ampliar. No último lance do jogo, Carazinho fez o segundo gol do Londrina.