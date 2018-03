Santo André derrota Atlético-MG por 3 a 0 O Santo André abriu ampla vantagem na segunda fase da Copa do Brasil, ao vencer o Atlético Mineiro, por 3 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC. Agora, no jogo de volta, dia 7 de abril, em Belo Horizonte, o time paulista poderá perder por até dois gols de diferença. O Santo André começou a partida com força total. Na primeira jogada, Eduardo defendeu chute de Vânder. Na segunda, aos quatro minutos, Alexandre cruzou da direita e Edmílson completou de cabeça para abrir o placar. O Atlético não soube como reagir de imediato, não criando chances para chegar ao empate. Assim, o time do ABC Paulista permaneceu tranqüilo com a vantagem. Aos 42 minutos, no entanto, o zagueiro Dedimar acertou o pé em cobrança de falta, ampliou a vantagem e complicou as coisas para o time mineiro. Antes do término do primeiro tempo o volante Márcio Araújo ainda acertou o travessão em chute de fora da área, naquele que poderia ser o primeiro gol do time mineiro. Como voltou com a mesma apatia para o segundo tempo, o técnico Bonamigo resolveu mexer no time. Com as entradas de Rubens Cardoso, Dejair e Quirino o Atlético melhorou em movimentação e velocidade. O Santo André, por sua vez, se encolheu na defesa e passou a esperar os contra-ataques. A estratégia adotada pelos paulistas deu certo e antes do final da partida ainda conseguiu ampliar a vantagem para o jogo de volta em Belo Horizonte. Aos 35 minutos o atacante Jean Carlo pegou rebote da defesa e marcou o terceiro.