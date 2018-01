Santo André derrota Inter de Limeira Jogando em casa, o Santo André venceu a Internacional por 3 a 2, nesta quarta-feira à noite, no estádio Bruno José Daniel. Com isso, o time do ABC chegou aos 13 pontos no Campeonato Paulista, enquanto a equipe de Limeira está na lanterna, com apenas 1 ponto em seis jogos disputados. Invicto há 19 jogos em casa, o Santo André abriu o placar aos 11 minutos, numa bela jogada de Sandro Gaúcho. Na frente da grande área, ele driblou dois zagueiros com o corpo e chutou cruzado: 1 a 0. Mas a Inter reagiu e empatou aos 28, quando Romerito tentou o recuou e entregou a bola de presente para Izaías, que chutou para o gol. A Inter ainda conseguiu virar o jogo, aos 33 minutos, no gol de Rafael Marques após cruzamento de Almir. O empate do Santo André saiu ainda no primeiro tempo. Aos 44, Dedimar bateu falta e o goleiro Marcelo Cruz não conseguiu defender. O segundo tempo começou equilibrado, até os 17 minutos, quando a Inter perdeu o zagueiro Braga, expulso. Aí, aos 31, Rafinha, que tinha acabado de entrar em campo, fez o gol da vitória do Santo André.