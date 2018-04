Santo André desafia líder da Série B Ainda sem saber se irá ou não recuperar seis dos 12 pontos perdidos no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), o Santo André sabe que tem que conquistar pontos para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. O primeiro passo para a missão pode ser dado nesta sexta-feira, a partir das 20h30, quando recebe o líder Náutico no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista. O Santo André, ainda na zona do rebaixamento, é o 20º colocado, com 17 pontos. O Náutico, com 36 pontos, já assegurou a classificação, mas quer se garantir na liderança para ter privilégios na próxima fase. O técnico Sérgio Soares ainda não definiu a escalação, mas algumas mudanças são certas. No gol, Júlio César retorna no lugar de Júnior. Na direita, Alexandre pode voltar ao time em substituição a Da Guia. Na esquerda, Romerito, que jogou no meio de campo a vitória por 2 a 0 sobre a Anapolina, reaparece no lugar de Edson Mendes, que jogou improvisado. O volante Edmílson retorna de suspensão e entra no lugar de Márcio Griggio, que volta ao meio de campo.