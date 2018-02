Santo André: desafio é marcar gols O Santo André se prepara para fazer gols em Porto Alegre e ir às finais da Copa do Brasil. A preocupação é grande, pois o técnico Péricles Chamusca não poderá contar com o atacante Osmar, suspenso. Para eliminar o 15 de Novembro, de Campo Bom-RS, terá que vencer com diferença de dois gols. Na primeira partida, perdeu no Estádio do Pacaembu, por 4 a 3. O atacante Osmar, que foi expulso no primeiro jogo, é desfalque importante. O jovem Makanaki deve ocupar a posição no ataque ao lado de Sandro Gaúcho, artilheiro do time na Copa do Brasil com três gols. O meia Élvis e o volante Ramalho, que cumpriram suspensão no primeiro jogo, estão à disposição de Chamusca. "Não há dúvida de que o Osmar fará falta, porque ele vem jogando ao lado do Sandro Gaúcho também no Brasileiro da Série B. Mas o Makanaki é muito velocista e pode nos ajudar bastante", comentou o técnico, que também considerou importante as voltas dos meio-campistas Élvis e Ramalho. "Eles estão num ritmo muito forte", analisa. O treinador ainda não definiu o time que vai a campo e ainda tem dúvidas quanto ao esquema que vai utilizar: o 3-5-2, utilizado nas últimas partidas ou o tradicional 4-4-2. O zagueiro Alex e o goleiro Júlio César, recuperados de contusão, já estão à disposição. O elenco chegou em Porto Alegre na tarde desta segunda-feira. Chamusca deve comandar um coletivo nesta terça-feira, para definir a escalação.