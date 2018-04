Santo André descarta Fábio Júnior e quer outro atacante

Veja também:

"Ele [Fábio Júnior] não vem mais. Não conseguiu a liberação do Brasiliense e por isso está fora dos planos. Agora, parece que ele vai conseguir sair de lá, mas já não nos interessa mais", garantiu o vice-presidente do Santo André, Romualdo Magro Júnior.

Sem o ex-palmeirense, o Santo André deve anunciar seu novo reforço em breve. Magro Júnior confirmou que o atacante em questão pertence ao Cruzeiro e está na mira do futebol português. O nome de Wanderley, vice-campeão paulista em 2008 pela Ponte Preta, é o mais forte.

"Vamos atrás de outro atacante, mas não podemos divulgar o nome até o fim da janela de transferências", despistou o dirigente. Outro que pode pintar no Santo André é Rômulo, que já passou pelo clube paulista e está atualmente sem espaço no Cruzeiro.

Enquanto espera por reforços, o técnico Alexandre Gallo conta com as estreias do lateral-direito Eduardo Ratinho e do meia Camilo. Os dois, que ficaram de fora na derrota para o Flamengo por razões físicas, serão reavaliados durante a semana para saber se podem jogar no próximo domingo.

"O Eduardo Ratinho e o Camilo não foram aproveitados aqui para que pudessem aprimorar a parte física. Mas serão observados durante a semana, e podem estrear em um jogo importante como esse contra o Atlético-MG", disse o treinador. O Santo André é o 16.º colocado no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos.