Santo André descarta jogo contra o Palmeiras no interior Diferente do que fez contra Corinthians e São Paulo, o Santo André não pretende mandar o duelo contra o Palmeiras no interior paulista. Preocupada com a ameaça do rebaixamento, a diretoria do clube confirmou a intenção de jogar a partida diante dos palmeirenses no Estádio Bruno José Daniel, no ABC, apesar das reformas no gramado.