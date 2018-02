Santo André descarta volta de Ramalho A comissão técnica do Santo André descartou a possibilidade de contar com o volante Zé Ramalho para a temporada 2005. O jogador, que retornou do São Paulo, onde estava emprestado, já avisou que recebeu vários convites, inclusive dois do exterior, e não pretende deixar escapar a chance de fazer seu pé de meia. Ramalho está de férias em Salvador e quando retornar, no começo da próxima semana, vai ter uma conversa aberta com o presidente Jairo Livólis. Além da disposição do jogador, as propostas parecem irrecusáveis. Seriam, segundo o jogador, duas propostas de grandes clubes de São Paulo, provavelmente Palmeiras e Corinthians, além de uma oferta da Grécia e outra do Japão. Outro que pode deixar o clube é o meia-atacante Denni, que estaria praticamente negociado com o Vasco da Gama. A diretoria do Santo André não confirmou o negócio, enquanto garante buscar reforços para o técnico Luiz Carlos Ferreira. Nesta temporada, o time vai disputar a Copa Libertadores da América, vaga assegurada após a conquista do título inédito da Copa do Brasil.