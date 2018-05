Santo André desiste de veteranos e prioriza jovens

O goleiro Neneca e o atacante Nunes devem deixar o clube em breve. A negociação mais simples deve envolver o atacante, autor de 13 gols no último Brasileirão. O artilheiro tem proposta do futebol sul-coreano e deve deixar o Santo André ainda nesta semana. Já o goleiro espera por ofertas de times brasileiros, que o sondaram neste final de ano.

O zagueiro Dininho trocou o Santo André pelo Mirassol, enquanto o meia Pablo Escobar voltou para a Bolívia. Enquanto isso, Fernando se aposentou e Marcelinho Carioca tem proposta para ser embaixador do Corinthians em 2010. Por fim, Fabri já havia deixado o elenco durante a temporada.

Por outro lado, os jovens devem permanecer no elenco. O lateral-direito Rômulo, que tinha uma proposta do Internacional, cumprirá seu contrato até o fim de 2012. "O Inter desistiu da negociação", explicou o vice-presidente de futebol, Romualdo Magro Júnior.

Outro que ficará no elenco é o meia Bruno César, que não teve muitas chances no Brasileirão, mas será melhor aproveitado por Sérgio Soares em 2010. "Ele será reintegrado. Optamos em mantê-lo porque é um jogador que já conhecemos as qualidades e o que ele precisa é de chance para jogar", disse o dirigente andreense.

Entre os reforços, o Santo André já oficializou o zagueiro Halisson, o lateral-esquerdo Carlinhos, os volantes Alê e Gil e os atacantes Anderson Gomes, Rafael Silva e Rodrigão. O time estreia no Paulistão, em Campinas, contra a Ponte Preta no dia 16 de janeiro.