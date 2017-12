Santo André despacha Marília por 4 a 2 Embora estivesse jogando pela classificação no grupo 2 do Campeonato Paulista, o Marília recebeu o Santo André no estádio Bento de Abreu Sampaio e decepcionou seus torcedores na reabertura do estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. Na volta do técnico Luiz Carlos Ferreira à Marília depois da excelente campanha pelo MAC na Série B do Brasileiro, desta vez como adversário, levou o time do ABC à goleada por 4 a 2. O Marília continuou com 13 pontos na classificação, mas caiu do quarto para o quinto lugar. Já o Santo André, que alcançou os 14 pontos, assumiu a terceira colocação. Os dois continuam brigando por uma vaga na segunda fase. O Marília iniciou o jogo com mais gás do que o adversário e logo começou a desperdiçar chances de gol. O Santo André, mais cauteloso, se preocupava em segurar a motivação inicial dos donos da casa para depois se arriscar na frente. No último minuto do primeiro tempo a estratégia deu certo e o Santo André, em sua terceira investida, conseguiu abrir o placar. Makanaki recebeu livre na área e bateu na saída do goleiro. Como esperado, o MAC voltou bem para o segundo tempo e logo aos quatro minutos conseguiu o gol de empate. Andradina ajeitou e o volante João Marcos pegou de primeira. Porém, quando a impressão era de que o Marília iria com tudo para cima, o time piorou. Aos 22 minutos o Santo André chegou ao segundo gol. Dedimar cobrou falta com perfeição da entrada da área e acertou o ângulo do gol de Marcelo Cruz. A partir daí, os visitantes se soltaram e construíram a goleada. Edmílson fez o terceiro aos 31 minutos, após passe de Fumagalli. O quarto foi marcado em uma cobrança de pênalti, pelo volante Cléber Gaúcho. No lance, o zagueiro Vladimir ainda recebeu cartão vermelho. Faltando cinco minutos para o fim do jogo Wellington Amorim fez o seu e diminuiu para o Marília. Na próxima rodada, a ser realizada toda no domingo, dia 7 de março, às 16 horas, o Marília joga contra o Ituano, em Itu. Enquanto isso, o Santo André estará na Capital, jogando contra o Palmeiras.