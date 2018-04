Santo André deve ter retornos de Marcelinho e Fabri Apesar das duas vitórias consecutivas - 2 a 1 contra Botafogo e 1 a 0 diante do Coritiba -, o Santo André ainda segue ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas a solução para sair desta incômoda situação pode estar no próprio elenco, nos jogadores que voltam do departamento médico.