Santo André e América vencem na A-2 Juventus e Santo André empataram em 2 a 2, nesta quarta-feira à tarde, na Rua Javari, na abertura da rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. O Santo André levou o ponto extra na cobrança de pênaltis, por 2 a 0. Mesmo com a vitória, o Santo André permaneceu na quarta colocação, somando 39 pontos, um a menos que o Juventus, terceiro colocado. O time da casa saiu na frente com Éder, aos 30 minutos. Mas o Santo André virou o jogo no segundo tempo, com gols de Adeílson, aos 5 e Sandro Gaúcho aos 30 minutos. Um minuto depois, domingos empatou. Na cobrança dos pênaltis, o time do ABC se deu melhor. O técnico Juninho Fonseca conseguiu sua primeira vitória no comando do América nesta quarta-feira. O América venceu o São José por 4 a 2 e soma agora 32 pontos. O São José continua sua sina de derrotas e permanece na lanterna da competição, somando apenas 15 pontos. O São José é um sério candidato ao rebaixamento. Os gols do América foram marcados por Igor, Paulinho Marília e Bilu, que marcou duas vezes. Pelo São José, o atacante Willian marcou os dois gols. Confira os jogos desta noite: Araçatuba x Mirassol; Etti Jundiaí x Comercial; Bragantino x Olímpia; Paraguaçuense x Rio Preto; Francana x Sãocarlense e Ituano x Nacional.